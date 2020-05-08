Российским регионам угрожает засуха

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Ряд регионов из-за дефицита осадков весной может столкнуться с засухой. Это отразится, в первую очередь, на урожае.

Засуху прогнозируют в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, Крыму Краснодарском крае . Исправиться там ситуация моет в мае, если будет достаточное количество осадков, пишет ТАСС.

В Астраханской области и Крыму за апрель выпало 25% осадков от нормы, в Краснодарском крае — 42% от нормы. В Подмосковье также наблюдается дефицит осадков — 58% от нормы. Речь идёт о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур, приводит издание слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда . Это же касается озимых и яровых.

Но ключевым месяцем всё-таки является май, который может полностью нормализовать ситуацию.