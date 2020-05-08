Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: синоптики назвали регионы, которым угрожает засуха 

News.ru 36 минут назад
Российским регионам угрожает засуха
Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press
Ряд регионов из-за дефицита осадков весной может столкнуться с засухой. Это отразится, в первую очередь, на урожае.
Засуху прогнозируют в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, Крыму и Краснодарском крае. Исправиться там ситуация моет в мае, если будет достаточное количество осадков, пишет ТАСС.
В Астраханской области и Крыму за апрель выпало 25% осадков от нормы, в Краснодарском крае — 42% от нормы. В Подмосковье также наблюдается дефицит осадков — 58% от нормы. Речь идёт о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур, приводит издание слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда. Это же касается озимых и яровых.
Но ключевым месяцем всё-таки является май, который может полностью нормализовать ситуацию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожары, шквалы и смерчи ждут жителей европейской части России и Сибири этим летом. МЧС сделало свой прогноз на предстоящий сезон.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
News.ru: последние новости
МЧС: пожары, смерчи и шквалы ожидаются в России этим летом МЧС: пожары, смерчи и шквалы ожидаются в России этим летом Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду Ветер и гроза ожидаются в Москве 3 мая Ветер и гроза ожидаются в Москве 3 мая
Комментарии
Погода , Общество , Экология , Роман Вильфанд , МЧС , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
«Наглая ложь!»: Боня обрушилась на Водонаеву
«Наглая ложь!»: Боня обрушилась на Водонаеву
«Он в крови по колено, если не выше»
«Он в крови по колено, если не выше»
Видео
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение