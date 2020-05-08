Россиян предупредили о пожарах, смерчах и шквалах

Александр Чуприян. Наступающее лето может быть не просто жарким, а очень жарким. А значит, повышается риск пожаров в стране. Насколько обоснованы такие опасения и что подготовили спасатели для более эффективного противодействия огню, корреспонденту РГ рассказал Первый замглавы МЧС России

Александр Петрович, в МЧС регулярно составляют прогнозы различных природных катаклизмов. В их основе — анализ большого массива научных данных. Поэтому таким прогнозам доверяют, их учитывают при принятии решений. Чего нам следует ожидать от природы в ближайшее время?

Александр Чуприян: Если говорить об оперативных ожиданиях, то на майские праздники при установившейся сухой и теплой погоде традиционно увеличивается количество людей, отдыхающих на природе, что неизменно влечет увеличение количества очагов природных пожаров в непосредственной близости от населенных пунктов.

А если брать лето в целом, то пожары прогнозируются на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на Европейской территории страны. Пожароопасный сезон этого года один из самых ранних, первые очаги возгораний были зафиксированы уже в феврале. Ожидаем, что и продолжительность пожароопасного сезона будет дольше обычной.

Однако к концу 2020 года, основываясь на оперативных данных, специалисты министерства спрогнозировали снижение количества пожаров на 1,7 процента, количества погибших — на 2,5 процента и получивших травму — на 3 процента.

Раннее начало пожароопасного сезона соответствует вашим предыдущим прогнозам?

Александр Чуприян: Да. Это спрогнозировать было несложно, учитывая малоснежность прошедшей зимы. Зима этого года была особенно теплой, а в некоторых регионах можно сказать, что ее не было совсем. Отсутствие снега привело во многих регионах к маловодью.

Пожароопасный сезон года — один из самых ранних, первые очаги зафиксированы в феврале. Ожидаем, что и его продолжительность будет дольше обычной

При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Конечно, не таких масштабных, как в 2010 году. Определенные уроки мы все для себя вынесли, и профилактические мероприятия проводятся значительно эффективнее.

А может быть, просто наступающее лето будет не таким жарким, как в 2010-м?

Александр Чуприян: Лето, по прогнозам, может быть и очень жарким, но и мы сейчас лучше готовы к температурным рискам. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса. А также увеличена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов.

Где еще можно ожидать появления зон климатических рисков?

Александр Чуприян: Сейчас еще рано утверждать со всей точностью, но предпосылки некоторых аномалий имеются в южных регионах европейской части России. Я имею в виду опасность для формирования там засухи.

Мы полагаем, что в связи со складывающейся обстановкой стоит ожидать увеличение количества смерчей, а также иных опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы.

На чем основаны такие ожидания?

Александр Чуприян: Это связано с повышением температуры воздуха и влажности. Помимо роста общего количества таких явлений, можно отметить тенденцию к увеличению территорий, подверженных воздействию подобных процессов.

Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири.

Насколько эффективнее стала техника для тушения и остановки пожаров?

Александр Чуприян: Если рассматривать основные тенденции в совершенствовании пожарных автомобилей, то можно отметить несколько направлений. Одним из наиболее перспективных является расширение функциональности пожарного автомобиля, когда один автомобиль может выполнять функции трех автомобилей — тушение, аварийно-спасательные работы и подъем людей и грузов на высоту.

В этом году запланировано более 7,7 миллиарда рублей на закупку 617 единиц современной пожарно-спасательной техники, которая включает в себя основные и специальные пожарные автомобили.

Но закупить — это еще полдела, не в меньшей степени важно и обеспечить долговечность техники, выражаясь языком подводников, ее живучесть. Не раз доводилось видеть на пожарах обожженную технику с оплавленными пластиковыми частями и фарами.

Александр Чуприян: Подразделениям пожарной охраны МЧС России в первую очередь требуется современная пожарно-спасательная техника, представляющая собой технологически емкий комплекс. При изготовлении такого автомобиля используют новые компоненты и современные технологии. Для изготовления корпусных деталей пожарной надстройки применяются легкие сплавы — алюминиевые и титановые. Используются клеевые технологии соединения элементов кузова. Для изготовления цистерн применяют стеклопластик.

Почему зачастую пожарных вызывают поздно и по телефону, хотя на дворе XXI век, информационные электронные технологии шагнули далеко вперед?

Александр Чуприян: Основным видом коммуникации, используемым населением для связи с экстренными службами, традиционно является телефонная связь — проводная и беспроводная.

Федеральным законом "О пожарной безопасности" установлено, что для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях "101".

А как быть с человеческим фактором? Причиной едва ли не большинства природных пожаров по-прежнему остаются палы сухой травы и поджоги мусора. Или же так скрывают следы незаконных вырубок леса. Как с этим бороться? Какие меры вы бы предложили?

Александр Чуприян: В целом вопрос защиты населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, сегодня в достаточной степени урегулирован. Иная ситуация с так называемыми ландшафтными пожарами. В этих целях разработан проект федерального закона, предусматривающий закрепление понятий "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар". Законопроект согласован с заинтересованными органами власти и 20 января внесен в В целом вопрос защиты населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, сегодня в достаточной степени урегулирован. Иная ситуация с так называемыми ландшафтными пожарами. В этих целях разработан проект федерального закона, предусматривающий закрепление понятий "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар". Законопроект согласован с заинтересованными органами власти и 20 января внесен в правительство РФ

Дополнительно полагаем, что в целях повышения защищенности от природных пожаров необходимо установить законами субъектов РФ административную ответственность за нарушение нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, предусмотрев при этом отчисление денежных сумм от наложенных штрафов в местные бюджеты.

Необходимо также проработать вопрос о наделении должностных лиц органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления правом наказывать виновных за сжигание сухой травы согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Как вообще видится развитие пожарной охраны в России на перспективу?

Александр Чуприян: Основные направления развития пожарной охраны определены Основами государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года. Могу лишь добавить, что для повышения эффективности пожарных потребуется активно развивать лабораторную и полигонную экспериментальные базы для исследования пожаров, технологий противопожарной защиты, средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе и в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В соответствии с этим проектом будет создана опорная лаборатория для испытания экспортируемой пожарно-технической продукции, что позволит сделать процесс подтверждения соответствия продукции зарубежным требованиям и стандартам более понятным и доступным для широкого круга потенциальных отечественных экспортеров, особенно для представителей малого и среднего бизнеса.

Справка "РГ"

По состоянию на конец апреля с начала года на территории РФ произошло более 157 тысяч пожаров, на которых погибло свыше 2990 человек.