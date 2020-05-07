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МЧС прогнозирует очень жаркое лето в Центральной России 

Москва24 и ещё 2 5 часов назад
Россиянам предрекли экстремальное лето
Фото: РИА Новости
Очень жаркое лето прогнозируется на территории Центральной России, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян "Российской газете".
Пожароопасный сезон не только начался раньше из-за малоснежной зимы, но и продлится дольше обычного, отметил он. Сейчас особое внимание уделяется ряду регионов Дальнего Востока и Сибири, где сложилась критическая ситуация с природными пожарами.
При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркнул Чуприян. Однако, по его утверждению, они будут не такими масштабными, как в 2010 году.
Сейчас в стране лучше готовы к температурным рискам, уточнил первый замглавы МЧС. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, пояснил он. По словам Чуприяна, повышена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов, добавил он.
Росгидромет сообщал, что температуры летом на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. Синоптики считают, что в ряде регионов РФ будет экстремально высокая температура. По прогнозам, она окажется выше 30 градусов, а в южных районах страны — выше 35 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его утверждению, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже считают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец же сообщил, что летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. Он объяснил, что в этот период не будет повторения жары 2010 года.
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Погода , Общество , Александр Чуприян , Евгений Тишковец , МЧС , Росгидромет , "Российская газета"
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