Россиянам предрекли экстремальное лето

Пожароопасный сезон не только начался раньше из-за малоснежной зимы, но и продлится дольше обычного, отметил он. Сейчас особое внимание уделяется ряду регионов Дальнего Востока и Сибири, где сложилась критическая ситуация с природными пожарами.

При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркнул Чуприян. Однако, по его утверждению, они будут не такими масштабными, как в 2010 году.

Сейчас в стране лучше готовы к температурным рискам, уточнил первый замглавы МЧС. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, пояснил он. По словам Чуприяна, повышена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов, добавил он.

Росгидромет сообщал, что температуры летом на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. Синоптики считают, что в ряде регионов РФ будет экстремально высокая температура. По прогнозам, она окажется выше 30 градусов, а в южных районах страны — выше 35 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его утверждению, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже считают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.