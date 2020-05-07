Роман Вильфанд В Западной Сибири и Уральском федеральном округе установится аномально жаркая погода. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России сообщил ТАСС.

По его словам, температура воздуха в Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях уже сейчас превышает климатическую норму на 7-10 градусов — в настоящее время там более +25 градусов, — а в Омской и Томской областях 10-11 мая установится очень высокая температура — порядка +30 градусов, что выше нормы на 10 градусов.

Вильфанд отметил, что столь жарко в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет на протяжении пяти ближайших дней.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировали, что летом 2020 года почти на всей территории России температура воздуха будет выше климатической нормы, а в ряде регионов будет повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.

В Росгидромете не сообщили, в каких именно субъектах Российской Федерации будет наблюдаться экстремальная жара, а также подчеркнули, что соответствующий прогноз является предварительным.