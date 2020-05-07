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В Россию придет аномальная жара 

Артём Кульша и ещё 16 13 часов назад
В Западной Сибири и Уральском федеральном округе установится аномально жаркая погода. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.
По его словам, температура воздуха в Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях уже сейчас превышает климатическую норму на 7-10 градусов — в настоящее время там более +25 градусов, — а в Омской и Томской областях 10-11 мая установится очень высокая температура — порядка +30 градусов, что выше нормы на 10 градусов.
Вильфанд отметил, что столь жарко в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет на протяжении пяти ближайших дней.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировали, что летом 2020 года почти на всей территории России температура воздуха будет выше климатической нормы, а в ряде регионов будет повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
В Росгидромете не сообщили, в каких именно субъектах Российской Федерации будет наблюдаться экстремальная жара, а также подчеркнули, что соответствующий прогноз является предварительным.
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Погода , Видео , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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