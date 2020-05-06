Москвичам пообещали похолодание

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В День Победы москвичей ожидает похолодание, температура в столице днем не поднимется выше 17 градусов тепла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Теплая погода, которая пришла в Москву в первых числам мая, надолго не задержится, буквально в пятницу нас ожидает похолодание, понижение температуры на пять градусов. Погода ожидается облачная с дождями и грозами. В пятница в столицу придут холодные воздушные массы. К праздничным выходным температура ночью в Москве опустится до 3-8 градусов, а днем будет не выше 14-17 градусов», — сказали в центре погоды.

Там отметили, что к концу выходных начнется возвращаться тепло.