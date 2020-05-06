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Погода в Москве: «Фобос»: Похолодание ожидается в Москве в День Победы 

Агентство «Москва» и ещё 2 6 мая 2020
Москвичам пообещали похолодание
Фото: РИА Новости
В День Победы москвичей ожидает похолодание, температура в столице днем не поднимется выше 17 градусов тепла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Теплая погода, которая пришла в Москву в первых числам мая, надолго не задержится, буквально в пятницу нас ожидает похолодание, понижение температуры на пять градусов. Погода ожидается облачная с дождями и грозами. В пятница в столицу придут холодные воздушные массы. К праздничным выходным температура ночью в Москве опустится до 3-8 градусов, а днем будет не выше 14-17 градусов», — сказали в центре погоды.
Там отметили, что к концу выходных начнется возвращаться тепло.
«В воскресение появится солнце, а температура поднимется до 20 градусов тепла. 11 мая в дневные часы воздух прогреется до 18-23 градусов», — сказали в «Фобосе».
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Погода , Новости Москвы , Общество
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