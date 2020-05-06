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Погода в Москве: Мощный ливень с грозой обрушатся на Москву 

News.ru и ещё 33 6 мая 2020
Мощный ливень с грозой обрушатся на Москву
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гроза и дождь ожидаются в Москве в ближайшее время. Как сообщили в столичном главке МЧС, осадки будет сопровождать сильный ветер с порывами до 20 м/с.
В период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая в городе Москве местами ожидается гроза с дождём, в отдельных районах сильным. При грозе [ожидается] усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду, — сообщил источник ТАСС в ведомстве.
В МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее и соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сильном ветре, находясь на улице, прохожим посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в День Победы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , МЧС , ИТАР-ТАСС
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