Погода в Москве: Рекорд тепла 1956 года побит в Москве

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню среды поднялась до +2,9 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений. Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градусов.

Метеорологи не исключают, что в среду температура в городе может подняться до +6 градусов. При этом они добавляют, что аномальное тепло сохранится в городе до четверга.