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Погода в Москве: Рекорд тепла 1956 года побит в Москве 

Москва24 и ещё 2
2 часа назад
Рекорд тепла 1956 года побит в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню среды поднялась до +2,9 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики отмечают, что среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений. Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градусов.
Метеорологи не исключают, что в среду температура в городе может подняться до +6 градусов. При этом они добавляют, что аномальное тепло сохранится в городе до четверга.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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