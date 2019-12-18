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Погода в Москве: Экологи назвали зимнее тепло подарком для зимующих животных 

РИА Новости 2 часа назад
Тепло в Москве сочли подарком для зимующих животных
Фото: РИА Новости
Декабрьское тепло в Москве — это подарок природы для зимующих птиц и животных, рассказали РИА Новости в Мосприроде.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что фон температуры в столице остается на 7 градусов выше нормы, а в среду-четверг температура воздуха может побить 140-летний рекорд тепла и превысить плюс отметку 5 градусов.
"Зимующие птицы имеют больший доступ к пище — свободная от снега земля дает пернатым возможность искать насекомых и их личинок в листовом опаде, упавшие ягоды рябины и боярышника, а также плоды яблонь и груш не пропадают в толще снега, а съедаются различными животными", — отметили в Мосприроде.
Зимнему теплу радуются и животные, например, активизировались бобры.
"Для активно зимующих животных в столице декабрьское тепло — это подарок природы. Например, в природном заказнике "Долина реки Сетунь" активно "работают" речные бобры, можно наблюдать множество погрызов и следов жизнедеятельности, что не происходит в снежные и морозные месяцы зимы", — рассказали в ведомстве.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Экология , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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