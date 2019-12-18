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Общество

Погода в Москве: плохая видимость на дорогах: Москву окутает густой туман 

ТК «Звезда» + ещё 1 27 минут назад
В Москве объявили экстренное предупреждение
Фото: globallookpress.com
В экстренном ведомстве посоветовали водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
В Москве в ближайшее время ожидается ухудшение видимости из-за образования тумана. Информацию об этом распространило ГУ МЧС РФ по столице.
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении экстренного ведомства.
В МЧС посоветовали водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дорогах. Пешеходам специалисты ведомства рекомендовали носить одежду со светоотражающими элементами.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , МЧС
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