В Москве объявили экстренное предупреждение

Погода в Москве: плохая видимость на дорогах: Москву окутает густой туман

В экстренном ведомстве посоветовали водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

В МЧС посоветовали водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дорогах. Пешеходам специалисты ведомства рекомендовали носить одежду со светоотражающими элементами.