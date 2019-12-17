Москвичей предупредили об аномальном давлении

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Погода в Москве: рекордно низкое атмосферное давление в Москве может повториться 22-23 декабря спустя 48 лет 

Агентство «Москва» + ещё 1 52 минуты назад
Зафиксированный в 1971 г. рекорд низкого атмосферного давления в столице может быть повторен или превышен 22-23 декабря 2019 г. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
«Можно предположить, что при прохождении атлантического циклона через центральные области возможно 22 и 23 декабря состоятся рекорды низкого атмосферного давления. Пока для этих дней первенство за 1971 г.», — говорится в сообщении.
Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал журналистам, что 2019 г. может стать для России самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
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Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы
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