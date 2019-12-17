Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
В мире
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
В мире
Назван самый опасный день в России
Назван самый опасный день в России
Общество
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
Армия

Погода в Москве: москвичей предупредили об аномальном давлении 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Рекорд низкого атмосферного давления в Москве, зафиксированный в 1971 году, может быть повторен или превышен 22-23 декабря. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
22-23 ноября через центральные регионы России будет проходить атлантический циклон, именно под его влиянием может быть повторен рекорд 48-летней давности.
Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что характерная для ноября погода сохранится и в течение всей текущей недели. Четверг станет самым теплым днем недели — температура воздуха составит 3-5 градусов.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве 84
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 649
Назван самый опасный день в России
Назван самый опасный день в России 4
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии 96
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции 82
Видео
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
01:31
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
Армия Войска
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть