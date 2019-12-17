Погода в Москве: москвичей предупредили об аномальном давлении

Рекорд низкого атмосферного давления в Москве , зафиксированный в 1971 году, может быть повторен или превышен 22-23 декабря. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

22-23 ноября через центральные регионы России будет проходить атлантический циклон, именно под его влиянием может быть повторен рекорд 48-летней давности.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что характерная для ноября погода сохранится и в течение всей текущей недели. Четверг станет самым теплым днем недели — температура воздуха составит 3-5 градусов.