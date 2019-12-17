Роструд напомнил о коротких рабочих неделях 2020 года

Замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель из-за праздников и переносов нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Шкловец отметил, что сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Так, первая после новогодних праздников рабочая неделя будет двухдневной, а в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля, передает РИА «Новости».

Также четырехдневной будет рабочая неделя в марте из-за Международного женского дня, на один рабочий день будет меньше и в конце апреля в преддверии празднования 1 мая.

Кроме того, уточняется, что первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с 4 и 5 января продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. А следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.

Летом короткая рабочая неделя будет в июне в связи с празднованием Дня России. Следующая сокращенная неделя ждет россиян только в ноябре, тогда День народного единства разделит пятидневку на две части по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

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