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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях 2020 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях 2020 года
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель из-за праздников и переносов нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
Шкловец отметил, что сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Так, первая после новогодних праздников рабочая неделя будет двухдневной, а в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля, передает РИА «Новости».
Также четырехдневной будет рабочая неделя в марте из-за Международного женского дня, на один рабочий день будет меньше и в конце апреля в преддверии празднования 1 мая.
Кроме того, уточняется, что первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с 4 и 5 января продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. А следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.
Летом короткая рабочая неделя будет в июне в связи с празднованием Дня России. Следующая сокращенная неделя ждет россиян только в ноябре, тогда День народного единства разделит пятидневку на две части по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Ранее Роструд рассказал работодателям, как сделать 31 декабря выходным.
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Теги:
Погода , Иван Шкловец , Роструд , РИА Новости
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