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Погода в январе: В Гидрометцентре рассказали о январской погоде 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Фото: РИА Новости
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе. Об этом информирует "Российская газета".
В Москве температура скорее всего будет выше нормы на 1 градус и днем будет колебаться около от -5°C до -10°C, а ночью — от -10°C до -15°C. Средняя высота снега в центральном районе составит около 40 сантиметров.
Согласно ожиданиям синоптиков, превысит норму температура также в восточной части Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии и на Урале за исключением Челябинской области.
Холоднее обычного будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, и на западе Ленинградской области.
Наиболее холодным январь ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.
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Теги:
Погода , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета" , Москва
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