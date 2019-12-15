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Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Москвичей предупредили о новом температурном рекорде
Фото: РИА Новости
И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве на следующей неделе будет характерной для третьей декады октября, а 19 декабря температура может побить рекорд 1886 года.
Самые необычные и высокие температуры ожидаются в четверг — от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойдён рекорд, который до этого был за весь период наблюдений, — сообщил ТАСС Вильфанд.
По его словам, такая тёплая погода вызвана «стыком барических образований» — циклона с Запада и антициклона с Востока.
Это приводит к тому, что превалируют южные ветры и погода почти на два месяца отстаёт от нормы.
Как писал NEWS.ru, синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла. По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днём будет около плюс одного — плюс трёх градусов. В конце недели волна тепла усилится. В четверг-пятницу не исключено обновление суточных рекордов температуры воздуха. Для этих дней они составляют +5,3 градусов. Этот рекорд держится с 1886 года.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , ИТАР-ТАСС
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