Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с ветром. Соответствующие данные следуют из прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Период предупреждения заявлен до 08:00 воскресенья, 15 декабря.

Напомним, в субботу, 14 декабря, прогнозируется пасмурная и облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее жителям Москвы пообещали аномально теплый декабрь. Непривычно теплая для этого месяца погода продержится до третьей декады декабря.