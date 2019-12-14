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Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра 

Вечерняя Москва + ещё 6 2 часа назад
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве
Фото: Вечерняя Москва
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с ветром. Соответствующие данные следуют из прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Период предупреждения заявлен до 08:00 воскресенья, 15 декабря.
Напомним, в субботу, 14 декабря, прогнозируется пасмурная и облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ранее жителям Москвы пообещали аномально теплый декабрь. Непривычно теплая для этого месяца погода продержится до третьей декады декабря.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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