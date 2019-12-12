Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур
В мире
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
В мире
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Общество

Погода в Москве в декабре: Облачная погода без осадков ожидается в Москве 12 декабря 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Cиноптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями и температура около нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше одного градуса тепла. По области столбики термометров покажут четыре градуса мороза.
В ночные часы в Московском регионе температура не изменится: в Москве от минус одного до одного градуса тепла, в Подмосковье от минус четырех до одного градуса выше нуля.
Юго-восточный ветер не превысит днем 8 м/с, ночью — 10 м/с. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
ТАСС: последние новости
Зимняя погода придет в Москву 12 декабря Зимняя погода придет в Москву 12 декабря Вильфанд заявил, что Россия "раскраснелась" от зимнего тепла Вильфанд заявил, что Россия "раскраснелась" от зимнего тепла СМИ: в Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания СМИ: в Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания 
Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 198
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 64
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией 54
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды 10
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься»
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься» 103
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение