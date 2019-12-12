Cиноптики рассказали о погоде в Москве

Погода в Москве в декабре: Облачная погода без осадков ожидается в Москве 12 декабря

Облачная погода с прояснениями и температура около нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше одного градуса тепла. По области столбики термометров покажут четыре градуса мороза.

В ночные часы в Московском регионе температура не изменится: в Москве от минус одного до одного градуса тепла, в Подмосковье от минус четырех до одного градуса выше нуля.

Юго-восточный ветер не превысит днем 8 м/с, ночью — 10 м/с. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.