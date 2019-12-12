Прогноз погоды на зиму: Россию накроют волны холода

Зима в России будет нехолодной и неоднородной. Об этом «Российской газете» сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зима не будет холодной, потому что метеорологи прогнозируют, что на большей части территории страны температура будет около или выше нормы. Неоднородной зима будет, так как прогнозируется отрицательная фаза североатлантического колебания.

Индекс североатлантического колебания — один из двух главных индексов циркуляции. Они, индексы, характеризуют интенсивность основных факторов циркуляции воздуха.

«По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. Это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — объяснил Роман Вильфанд.

По его словам, вслед за очень теплой погодой будет приходить очень холодная, а затем вновь очень теплая, и такой неоднородной погода зимой будет на территории всего «первого естественного синоптического района» — Западной и Восточной Европы, европейской части России и Западной Сибири.