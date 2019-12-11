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Прогноз погоды в Твери на Новый год: аномальные морозы отменяются 

Рамблер 5 часов назад
Аномальные морозы в Твери на Новый год отменяются
Фото: depositphotos.com
В Твери в новогоднюю ночь будет не -37 градусов, а 0 градусов. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», свидетельствует прогноз синоптиков, опубликованный на сайте «Гисметео».
Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики спрогнозировали -37 градусов в новогоднюю ночь в Твери, а теперь резко изменили прогноз. Ныне они прогнозируют, что в ночь с 31 января 2019 года на 1 января 2020-го температура воздуха в Твери составит 0…-1 градус. Также метеорологи не исключают, что в новогоднюю ночь в городе может выпасть то ли небольшой дождь, то ли небольшой снег.
«Впрочем, еще рано говорить о погоде на Новый год. Синоптики могут максимально точно предсказать погоду примерно за пять дней», — отмечает «МК».
Ранее метеорологи спрогнозировали резкое ухудшение погоды в некоторых регионах России в ближайшие дни, а именно штормовой ветер и сильные снегопады в Приморском крае, ураганный ветер и снежную бурю — на Сахалине и Курильских островах, сильный ветер и мощный снегопад — в Мурманской области, снежную бурю и гололедицу — в ряде районов Сибири, сильный ветер и метели — в некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Погода , Тверь
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