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Погода в Москве зимой: Москве предсказали европейский климат 

Lenta.ru + ещё 3 39 минут назад
Москве предсказали европейский климат
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Теплые зимы почти без снега станут нормой для московского региона уже к середине века. Об этом РИА Новости рассказал кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
По его словам, зимняя погода в столице со временем все больше будет походить на европейскую, но «темпами более медленными, чем кажется». Он отметил, что изменение климата в Москве и Европе происходит синхронно: зимы заметно теплеют, при этом лета сильно жарче не становятся.
«Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало», — сказал Константинов.
Специалист добавил, что за последние 70 лет отопительный сезон в Москве сократился на 15-20 дней — это свидетельствует об общем изменении климата.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Он указывал, что московская погода в декабре будет похожа на осеннюю.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Павел Константинов , РИА Новости
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