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Погода в России: России предрекли «красную декаду» декабря 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 58 минут назад
России предрекли «красную декаду» декабря
Фото: РИА Новости
На большей части территории России в ближайшие десять дней ожидается температура, превышающая норму на 12-14 градусов, рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Красный цвет занимает огромные площади (красным цветом метеорологи обозначают значительные положительные температурные аномалии, — прим. ВЗГЛЯД). И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны», — приводит слова Вильфанда РИА «Новости».
По его словам, температурная норма на этих территориях в ближайшие 10 дней будет превышена на 12-14 градусов.
Также и.о. главы Гидрометцентра отметил, что вероятность выпадения снега в Москве на Новый год составляет 34%, более точный прогноз можно будет дать не ранее, чем за пять дней.
«С 1845 года до 1940 года вероятность осадков в жидкой или полужидкой форме была минимальна. До 60-х годов не было дождя и мокрого снега в новогоднюю ночь… С 60-х годов началось ярковыраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде, которое составило 24%… Вероятность снега за последние 20 лет с 2000 года составляет 34%, вероятность отсутствия снега — 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег», — добавил Вильфанд.
Ранее синоптики заявили, что в новогоднюю ночь в столице ожидается небольшой снег, температура в новогоднюю ночь составит минус 7-9 градусов.
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Теги:
Погода , Общество , РИА Новости
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