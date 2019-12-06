Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы две вещи, которые уничтожат Украину
Названы две вещи, которые уничтожат Украину
Украина
Пенсионная реформа: За что оправдался премьер
Пенсионная реформа: За что оправдался премьер
Политика
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Шоу-бизнес
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян
Политика

Погода на Новый год: Вильфанд назвал шаманизмом прогнозы о морозах на Новый год 

ТАСС + ещё 4 17 минут назад
Предсказания погоды в новогоднюю ночь за месяц до ее наступления больше относятся к сфере оккультизма и шаманизма, чем к науке, представители которой способны прогнозировать погодные изменения лишь на пять-шесть дней вперед. Об этом заявил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения о возможности сильных морозов в ночь на Новый год в Москве.
В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза. Резкое похолодание, по данным портала, может начаться с 27 декабря.
"Если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя. Еще, вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом. Я готов снять шляпу, хоть ее и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями. Видимо у них особый дар", — прокомментировал он.
Вильфанд отметил, что максимальный срок прогнозирования — это пять-шесть дней в настоящее время. Возможно, через пару лет удастся довести этот период до семи дней. "Но даже через миллион лет, если корреспондент ТАСС позвонит директору Гидрометцентра, то он получит точно такой же ответ — что сегодня, 5 декабря, дать прогноз на новогоднюю ночь невозможно!" — отметил он.
Ранее Вильфанд сообщал, что непостоянство и переменчивость будут главными чертами характера зимы в России: периоды теплой погоды будет чередоваться с холодными. Но температуры будут около и выше нормы в целом за зимний период.
ТАСС: последние новости
Суд в Москве продлил арест участника акции 27 июля Баршая до конца января Суд в Москве продлил арест участника акции 27 июля Баршая до конца января Глава Ставрополья запустил голосование о выходном дне 31 декабря 2019 года Глава Ставрополья запустил голосование о выходном дне 31 декабря 2019 года Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник
Комментарии 1 
Теги:
Погода , Видео , Общество , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы две вещи, которые уничтожат Украину
Названы две вещи, которые уничтожат Украину 332
Пенсионная реформа: За что оправдался премьер
Пенсионная реформа: За что оправдался премьер 393
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым 8
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян 93
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга 13
Видео
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника