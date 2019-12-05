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Прогноз погоды на новый год: россияне удивятся 

Рамблер 15 минут назад
Прогноз погоды на новый год: россияне удивятся
Фото: РИА Новости
Погода на Новый год в России будет удивительной. Об этом пишет «Эксперт Online».
Согласно прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Приморском крае будет очень удивительная погода — мягкая, с непривычно высокой температурной. На всей территории края с 23 декабря по 31-е будет солнечно, безветренно, по ночам температура будет опускаться до -7…-8 градусов, днем — до -4…-6 градусов.
В Сибири и на Урале погода на Новый год будет удивительной. Например, в Екатеринбурге всю новогоднюю ночь будет идти снег, ветер будет несильным, температура будет -7…-11 градусов. В Челябинске и Магнитогорске будут комфортные -8…-9 градусов, пасмурно, но без осадков, в Новосибирске — обильный снегопад и приятные -7…-10 градусов, в Томске — снегопад и -12…-13.
В Крыму на Новый год синоптики прогнозируют очень удивительные отсутствие снега, ливни, плюсовую температуру (местами до +10…+12 градусов), в Краснодарском крае — аномальные тепло (местами до +7…+10 градусов) и отсутствие снега (местами дожди).
Наконец, в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь прогнозируются снег и небольшие морозы — до -5 градусов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Погода , Общество
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