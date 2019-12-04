Погода в Москве на этой неделе: В Москву придут ледяные дожди

В ночь на 5 декабря в столице с большой долей вероятности пройдут ледяные дожди, говорится на сайте центра погоды «Фобос». Явление возможно из-за надвигающегося потепления. По данным синоптиков, 4 декабря вечером в Москве сохранится холодная погода: столбик термометра не поднимется выше минус 1 градуса. «Потепление начнётся в ночь на четверг, и в этот период в столице возможны ледяные дожди», — говорится в сообщении. В последующие дни в Москве установится тёплая погода: температура воздуха составит плюс 1-3 градуса. Москву накроет туман и мокрый снег В Санкт-Петербурге потеплеет до +4 уже 4 декабря. В четверг и пятницу столбик термометра поднимется до +6 градусов. По прогнозу синоптиков, холодать в Центральном регионе России начнёт 8 декабря. Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель Росгидромецентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре в некоторых регионах России станет аномально тепло, а осадки будут «пятнистыми», распределяясь неравномерно. По прогнозу Гидрометцентра, температуры выше нормы будут на 40 процентах территории России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске и Барнауле. Нехватка осадков ожидается на Ставрополье, на Кубани, в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале, а избыток осадков — в Барнауле, Кемерово, Красноярске, Братске, Иркутске и Томской области. В других частях страны, в том числе в Москве, осадки будут в пределах нормы.