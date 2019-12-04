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Погода в Москве на этой неделе: На Москву обрушатся ледяные дожди 

Мослента + ещё 4 1 час назад
На Москву обрушатся ледяные дожди
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В Москве в ночь на четверг, 5 декабря, начнется потепление, однако в этот период жителей столицы ожидают ледяные дожди. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Уточняется, что в среду в городе продолжит сыпать небольшой снег, температура воздуха будет держаться не выше минус 1, но поднимется до плюс трех в ближайшие дни. «Вглубь Евразии уже прорывается новый вихрь, и он повлияет на погоду совсем по-другому. Вторжение вихря приведет к мощному потеплению», — отметили специалисты.
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее также подтвердил, что москвичей в декабре ждет по-осеннему теплая погода. По его словам, первая декада месяца окажется под влиянием теплых ветров. «Холодных затоков с востока мы не ожидаем», — сказал синоптик.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , АГН "Москва"
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