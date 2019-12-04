Погода в Москве на этой неделе: На Москву обрушатся ледяные дожди

Москве в ночь на четверг, 5 декабря, начнется потепление, однако в этот период жителей столицы ожидают ледяные дожди. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Уточняется, что в среду в городе продолжит сыпать небольшой снег, температура воздуха будет держаться не выше минус 1, но поднимется до плюс трех в ближайшие дни. «Вглубь Евразии уже прорывается новый вихрь, и он повлияет на погоду совсем по-другому. Вторжение вихря приведет к мощному потеплению», — отметили специалисты.