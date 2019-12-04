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Погода в Москве: Москву накроет туман и мокрый снег 

Вести.Ru + ещё 3 54 минуты назад
Москву накроет туман и мокрый снег
Фото: Михаил Свешников
Погода в столичном регионе ухудшится: москвичей ожидают мокрый снег, метель и туман с гололедом.
Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что мокрый снег пройдет во второй половине дня, не исключена метель. Вечером местами возможен туман и гололедные явления. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Ветер будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба (это на 7 единиц ниже нормы).
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Елена Волосюк , РИА Новости
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