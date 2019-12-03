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Крым готов к непогоде 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Крым готов к непогоде
Фото: Национальная Служба Новостей
Информация о грядущей непогоде в республике доведена до всех коммунальных служб и ведомств. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике Крым. Агентство передает данные «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которое сообщило, что на этой неделе полуостров окажется под влиянием холодного фронта. Он повлечет за собой сильный ветер с порывами до 20 м/с, сильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. При таких погодных условиях возможны повреждения строений, деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и вышек связи, а также сильные заторы на дорогах, особенно в горных районах, на затяжных подъемах и опасных поворотах. Также усиливается вероятность аварий в акватории Черного и Азовского морей, возможны трудности в работе аэропортов и вертолетных площадок. Данная информация доведена до всех служб и ведомств, задействованных в предотвращении происшествий.
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Теги:
Погода , Республика Крым
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