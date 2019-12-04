Синоптики выступили с обращением к москвичам

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Политика

Погода в Москве: Москвичей предупредили о низком давлении на выходных 

Мослента + ещё 7 1 час назад
Жителей Москвы на выходных, 7 и 8 декабря, ожидает довольно низкое атмосферное давление. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
Кроме того, по словам синоптика, в субботу и воскресенье в столице ожидаются оттепель и небольшой снег. Температура воздуха не превысит трех градусов тепла днем, в ночное время ожидается до минус одного градуса. Как добавила Позднякова, форма осадков 8 декабря будет смешанной — мокрый снег будет чередоваться с дождем.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве в ночь на четверг, 5 декабря, начнется потепление, однако в этот период жителей столицы ожидают ледяные дожди.
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Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество
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