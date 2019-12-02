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Погода в Москве: Москвичам пообещали «разочаровывающе теплый» декабрь 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Москвичам пообещали «разочаровывающе теплый» декабрь
Фото: РИА Новости
Европейскую часть России, в том числе Московский регион, ожидает «разочаровывающе теплый» декабрь. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
По информации синоптиков, похолодание придет в столицу по второй половине декабря, а первая по температурному режиму будет ближе к погоде в ноябре.
«В первую половину недели дневная температура — минус один — минус два градуса, а в четверг-пятницу столбики термометров дотянутся до плюс 2-4 градусов», — говорится в сообщении.
Как отметили синоптики, в период похолодания температура только приблизится к своей месячной норме, но под Новый год москвичей ожидает приход очередной волны потепления.
29 ноября «Метеоновости» сообщали, что в Москве на Новый год ожидается мороз от минус семи до минус девяти градусов и снег. Метеорологи отмечали, что прогноз носит вероятностный характер и уточнили, что за 140 лет наблюдений чаще всего в новогоднюю ночь шел небольшой снег, а температура воздуха составляла от минус восьми до минус 13 градусов. Однако стоит учитывать последствия глобального потепления.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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