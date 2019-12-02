России обещают «пятнистые» осадки

Погода в России: Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре

Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», — сказал Вильфанд.

Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Он уточнил, что температура выше нормы будет в Санкт-Петербурге Барнауле , также на Таймыре и Ямале.

По оценкам метеорологов, декабрь во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным. Температура на востоке Азиатской территории страны будет около нормы, как и на южной половине Европейской территории.

«Когда я говорил о том, чтобы температура будет выше нормы, это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — уточнил метеоролог.

Вильфанд заметил, что в Москве среднемесячная температура декабря — минус 6 градусов, а в Якутске — минус 40. В Якутии ожидается около нормы, но на отрицательном фоне, на Чукотке температура будет выше нормы.

«Распределение осадков более разнообразное, более «пятнистое». На юге европейской территории — Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Черноземные области, средняя Волга, нижняя Волга и юг Урала. Во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков», — отметил глава Росгидромета.

По данным ведомства, избыток осадков будет наблюдаться в Барнауле, Кемерово, Томской области и в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, осадки выше нормы прогнозируется на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, очень много осадков прогнозируется в Якутии и на Камчатке, на побережье Хабаровского края. «На всех остальной территории страны — около нормы, в частности в Москве», — отметил Вильфанд.