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Погода в Москве: В Росгидромете рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Какая погода ждет москвичей в декабре
Фото: РИА Новости
Декабрь в Москве может повторить погодный сценарий осени, считает руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По словам синоптика, в целом месяц будет довольно теплым, однако это не значит, что зимы в столице совсем не будет. В частности, москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
"Холодных затоков с востока мы не ожидаем", — пояснил Варакин в комментарии "Российской газете".
Он отметил, что устойчивая отрицательная температура должна установиться к 15-20 декабря. К тому же времени может сформироваться и "устойчивый снежный покров".
Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в начале декабря москвичей ждет похолодание — в первый день календарной зимы дневная температура составит один-три градуса ниже нуля, возможен гололед. Однако уже 5 декабря синоптики прогнозируют потепление.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , "Российская газета"
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