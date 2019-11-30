Погода в Москве: В Росгидромете рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре

По словам синоптика, в целом месяц будет довольно теплым, однако это не значит, что зимы в столице совсем не будет. В частности, москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".

"Холодных затоков с востока мы не ожидаем", — пояснил Варакин в комментарии "Российской газете".

Он отметил, что устойчивая отрицательная температура должна установиться к 15-20 декабря. К тому же времени может сформироваться и "устойчивый снежный покров".

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в начале декабря москвичей ждет похолодание — в первый день календарной зимы дневная температура составит один-три градуса ниже нуля, возможен гололед. Однако уже 5 декабря синоптики прогнозируют потепление.