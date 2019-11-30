Синоптики рассказали о погоде в субботу

Погода в Москве: Мокрый снег с дождем, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода, мокрый снег с дождем, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с ветром и гололедицей 30 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 — плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов.