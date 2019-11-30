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Погода в Москве: Мокрый снег с дождем, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу 

ТАСС 7 часов назад
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Фото: РИА Новости
Облачная погода, мокрый снег с дождем, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 5 градусов.
Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с ветром и гололедицей 30 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 — плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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