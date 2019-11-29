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Синоптики сделали прогноз погоды на Новый год 

News.ru + ещё 9 26 минут назад
Синоптики сделали прогноз погоды на Новый год
Фото: News.ru
Небольшой снег и лёгкий мороз — такая погода ожидает москвичей на Новый год, согласно предварительному прогнозу синоптиков.
По данным специалистов портала «Метеоновости», в новогоднюю ночь москвичей ожидает лёгкий мороз, температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов. Не исключён небольшой снег. Днём первого января будет от 3 до 5 градусов мороза.
Эти данные основаны на многолетних наблюдениях за погодой. В такой ситуации не исключены, пусть и маловероятные, но весьма негативные прогнозы.
Согласно первому из них, погода в Москве в Новый год будет облачной и дождливой, в ночь с 31 декабря на первое января ожидается от 0 до плюс 2 градусов — такой была погода 1 января 1995 года.
По второму сценарию, ночью в Москве температура воздуха опустится до минус 28 — минус 33 градусов, днём будет от минус 23 до минус 28, как это случилось в 1979 году.
Ранее News.ru писал, что приход зимы в 2019 году в столичном регионе ожидается строго по календарю.
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Теги:
Погода , Общество
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