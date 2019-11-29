Синоптики сделали прогноз погоды на Новый год

Небольшой снег и лёгкий мороз — такая погода ожидает москвичей на Новый год, согласно предварительному прогнозу синоптиков.

По данным специалистов портала «Метеоновости», в новогоднюю ночь москвичей ожидает лёгкий мороз, температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов. Не исключён небольшой снег. Днём первого января будет от 3 до 5 градусов мороза.

Эти данные основаны на многолетних наблюдениях за погодой. В такой ситуации не исключены, пусть и маловероятные, но весьма негативные прогнозы.

Согласно первому из них, погода в Москве в Новый год будет облачной и дождливой, в ночь с 31 декабря на первое января ожидается от 0 до плюс 2 градусов — такой была погода 1 января 1995 года.

По второму сценарию, ночью в Москве температура воздуха опустится до минус 28 — минус 33 градусов, днём будет от минус 23 до минус 28, как это случилось в 1979 году.

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