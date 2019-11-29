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Озвучена погода в Москве на Новый год 

Рамблер + ещё 6 43 минуты назад
Самый вероятный прогноз погоды в Москве в новогоднюю ночь -7…-9 градусов, а самых невероятных два — 0…+2 градуса или -28…-33 градуса. Об этом пишут «Метеоновости».
«Современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятностный прогноз погоды», — сказано в публикации.
В Москву придут 10-градусные морозы
Если судить по статистике наблюдений за погодой в Москве на протяжении 140 лет, в новогоднюю ночь температура воздуха составит -8…-13 градусов и выпадет небольшой (не более миллиметра) снег, а днем 1 января будет -3…-8 градусов.
«Мы с вами живем в период глобального потепления климата. И это следует учесть в прогнозе на начало 2020 года», — отмечают «Метеоновости».
Среднесуточная температура в новогодняя ночь в столице за 30 последних лет стала теплее по сравнению с климатической нормой на два градуса — минимальная -8 градусов, максимальная -4 градуса.
В связи со всем вышеупомянутым наиболее вероятный прогноз погоды в Москве в ночь на 1 января 2020 года -7…-9 градусов и небольшой снег. Наименее невероятных два: 0…+2 и дождь (так было в 1995-м) или -28…-33 градуса, но без осадков (так было в 1979-м).
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы
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