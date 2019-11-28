Москву накроет «ледяной панцирь»

В выходные дороги в Москве покроются толстым слоем льда, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . По его словам, в воскресенье заметно похолодает.

Тишковец отметил, что в субботу в столице ожидаются сильные ливни, которые к концу дня превратятся в обильные снегопады.

«Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Похолодает до нуля — минус пяти, и землю припорошит 3-сантиметровым слоем снега», — заявил синоптик.

По его словам, в воскресенье с утра на дорогах образуется сильная гололедица.

«Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10-20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Именно в Москве толщина слоя льда в ночь будет до 15 миллиметров, то есть полтора сантиметра», — пояснил Тишковец.