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Москву накроет «ледяной панцирь» 

Рамблер 6 минут назад
В выходные дороги в Москве покроются толстым слоем льда, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье заметно похолодает.
В Москву идет резкое похолодание
Тишковец отметил, что в субботу в столице ожидаются сильные ливни, которые к концу дня превратятся в обильные снегопады.
«Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Похолодает до нуля — минус пяти, и землю припорошит 3-сантиметровым слоем снега», — заявил синоптик.
По его словам, в воскресенье с утра на дорогах образуется сильная гололедица.
«Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10-20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Именно в Москве толщина слоя льда в ночь будет до 15 миллиметров, то есть полтора сантиметра», — пояснил Тишковец.
Ранее, как сообщал «Рамлер», завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что во второй половине текущей недели атмосферное давление на территории РФ резко понизится. Показания ртутного столба достигнет 732 мм, что на 15 единиц ниже комфортных для человека значений.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы , Людмила Паршина , Евгений Тишковец , РИА Новости
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