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Погода в декабре: В Гидрометцентре сообщили, что декабрь будет теплее обычного 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Синоптики пообещали россиянам теплый декабрь
Фото: РИА Новости
Погода в декабре в этом году в России будет теплее климатической нормы, сообщил ТАСС в среду и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"По нашим оценкам, декабрь будет немного теплее нормы, но сказать насколько — за пределами возможного", — заявил он.
Ранее Вильфанд сообщил ТАСС, что в Москве и области в первый день декабря выпадет снег.
В среду, 27 ноября, в центре европейской России, по словам Вильфанда, будет действовать мощный антициклон. Снега в этом случае не бывает, "поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию, и ему неоткуда взяться". Днем в Москве 1-3 градуса мороза. В ночь на четверг температура может опуститься до минус 4 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составляет около 750 мм ртутного столба.
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Теги:
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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