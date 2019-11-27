Погода в Москве: Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать снега

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве сформируется устойчивый снежный покров. Снег придёт в Москву вместе с календарной зимой — 1 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

"Уже в воскресенье снежок укроет землю, не таким пушистым слоем большим, но всё-таки уже станет веселее, потому что как только снег появляется — уже становится радостнее. Свет отражается, освещение меняется, становится светлее", — процитировали Романа Вильфанда в ТАСС.

По словам метеоролога, обычно снег выпадает 28–30 ноября, но с 27 ноября в европейскую часть России придёт мощный антициклон, при котором снега не бывает.

Он добавил, что в пятницу, в Москве ожидаются положительная температура и небольшие осадки.

Как сообщал News.ru ранее, в Москву во второй половине недели придёт оттепель. С 27 ноября давление начнёт падать, а температура — повышаться.