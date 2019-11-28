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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря 

Lenta.ru + ещё 60 6 часов назад
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Фото: Lenta.ru
Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, глава комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов.
Если законопроект будет принят, последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в нынешних границах.
Депутаты считают, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».
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Теги:
Погода , Законопроекты , Ярослав Нилов , Госдума
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