В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, глава комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов

Если законопроект будет принят, последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в нынешних границах.

Депутаты считают, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».