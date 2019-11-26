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Погода в России: Россиян ждут погодные аномалии в декабре 

Ura.Ru
«Аномалия на севере европейской части страны может превысить четыре градуса», — прогнозируют в центре. На севере Сибири и Дальнего Востока, напротив, будет сильное похолодание. Температура на юге России ожидается в пределах нормы.
На Урале, по данным сайта «Гисметео», ожидается относительно теплая погода. В Свердловской и Челябинской областях прогнозируется до минус 6 градусов днем и минус 11 градусов ночью. Такие же условия установятся в Прикамье. В Тюменской и Курганской областях синоптики ожидают до 15 градусов ниже нуля. В Югре и на Ямале похолодает до минус 11 градусов.
Синоптики объясняют перепады погоды активными циклонами, которые несут то тепло, то холод. Однако даже при снижении температуры будет аномально тепло. Также частые изменения характера погоды приведут к большим осадкам, так что Новый год европейская часть страны будет встречать в сугробах.
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Теги:
Погода , Видео , Общество
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