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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре 

РИА Новости 2 часа назад
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Фото: РИА Новости
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Север европейской части страны окажется в зоне "особенного перегрева": температуры будут превышать средние значения на четыре градуса и больше. Погода холоднее нормы ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в обычных пределах.
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод.
Кроме того, из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.
"Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели", — заключили специалисты.
Ранее в центре "Фобос" сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений.
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Теги:
Погода , Общество
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