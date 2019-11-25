Россиян предупредили о температурных аномалиях

Синоптики предсказали россиянам погодные аномалии в декабре, сообщает РИА «Новости»

В то время как север европейской части страны будет находиться в зоне «особенного перегрева», на севере Сибири и на Дальнем Востоке будут держаться температуры ниже климатической нормы. При этом в южной части России погода будет соответствовать средним климатическим значениям, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

Циклоны в декабре принесут москвичам «температурные качели», при этом даже в периоды похолодания будет аномально тепло. Вместе с циклонами в европейской части России ожидаются обильные осадки.

Согласно синоптикам, в декабре на русской равнине уже можно будет увидеть снежные сугробы, а в саму новогоднюю ночь велика вероятность оттепели.

Ранее специалисты «Фобоса» заявляли, что грядущая зима станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений.