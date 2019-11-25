Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Общество
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Украина

Россиян предупредили о температурных аномалиях 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Фото: РИА Новости
Синоптики предсказали россиянам погодные аномалии в декабре, сообщает РИА «Новости».
В то время как север европейской части страны будет находиться в зоне «особенного перегрева», на севере Сибири и на Дальнем Востоке будут держаться температуры ниже климатической нормы. При этом в южной части России погода будет соответствовать средним климатическим значениям, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».
Циклоны в декабре принесут москвичам «температурные качели», при этом даже в периоды похолодания будет аномально тепло. Вместе с циклонами в европейской части России ожидаются обильные осадки.
Согласно синоптикам, в декабре на русской равнине уже можно будет увидеть снежные сугробы, а в саму новогоднюю ночь велика вероятность оттепели.
Ранее специалисты «Фобоса» заявляли, что грядущая зима станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Погода , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 108
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 5
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 12
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 392
Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины
Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины 21
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение