Погода в Москве: Синоптики отметили дефицит осадков в Москве

Последние пять дней Москва и близлежащие населенные пункты были охвачены холодным малоподвижным антициклоном, из-за которого образовался дефицит осадков, сообщает интернет-портал "Метеоновости".

"Последние пять дней ноября в столице и ее окрестностях погода была целиком во власти холодного, мощного, малоподвижного антициклона. Он прослеживается до средней и верхней тропосферы, давление в его центре даже сегодня на 15 единиц выше нормального, а несколько дней назад оно превышало норму на 20-25 единиц. Такая махина подавила всякую возможность образования облаков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 20 ноября, в столице выпало всего 27 миллиметров осадков, "что даже меньше половины нормы для ноября, которая составляет 58 миллиметров".

"Наверстывать упущенное небесная канцелярия начнет в четверг, но это будет всего лишь небольшой снег, который существенно картину не изменит", — отмечается в материале.

В конце недели, в пятницу и субботу, москвичей ждет снег и дождь. По предварительным оценкам синоптиков, основной объем осадков выпадет в субботу, в Москве — около 10-12 миллиметров. Но эксперты полагают, что и это не поможет наверстать месячную норму осадков.