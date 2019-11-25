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Погода в Москве: Москвичей предупредили о «ледяном дожде» 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Москвичей предупредили о «ледяном дожде»
Фото: ТАСС
Начиная с четверга начнет резко теплеть, даже ночью станет выше ноля.
На этой неделе на Москву обрушится ледяной дождь. Такой прогноз в комментарии «Звезде» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«В конце недели, начиная с четверга, погода существенным образом будет меняться. С юго-запада в центр Европейской части России подойдет циклон, который принесет теплый воздух», — уточнил он.
По словам Синенкова, среднесуточная температура повысится до положительных значений, даже ночью столбики термометров покажут выше ноля.
«Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем. При этом осадки будут попадать на еще промерзшую подстилающую поверхность земли. Поэтому на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — предупредил метеоролог.
Как отметил синоптик, при таких погодных условиях очень высока вероятность образования гололеда.
«Иногда это называют ледяной дождь. Не совсем правильно, но происходит образование льда на проводах, на автомобилях, ну и практически на всех предметах», — заключил он.
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Комментарии2 
Теги:
Погода , Новости Москвы , Александр Синенков
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