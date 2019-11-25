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Москвичей предупредили о новой «барической пиле» 

Мослента + ещё 2 16 минут назад
Москвичей предупредили о «ледяном дожде»
Фото: ТАСС
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 25 ноября жителей и гостей Москвы ожидает резкое понижение атмосферного давления, а температура воздуха составит минус 1-3 градуса. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — заключил специалист. Кроме того, ожидается переменная облачность. В Московской области температура воздуха составит от 0 до 5 градусов.
Заметное изменение атмосферного давления метеорологи иногда называют «барической пилой».
По данным специалистов, резкое похолодание в столичном регионе в ближайшее время будет продолжаться. Этот тип погоды соответствует спастическому типу и может вызывать плохое самочувствие у людей с метеочувствительностью. Отмечается, что у москвичей с повышенным артериальным давлением возможны сердечные и головные боли.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости
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