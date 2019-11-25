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Погода в Москве: в Гидрометцентре сообщили, когда в Москву придет оттепель 

ТАСС 58 минут назад
В Москву придет оттепель
Фото: ТАСС
Оттепель сменит морозную погоду в столице уже во второй половине недели, принеся с собой немного снега. Об этом ТАСС сообщил в понедельник и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На этой неделе будет оттепель в Москве. Первые два дня недели будут по-настоящему морозными и с низкой температурой. Но в среду, уже во второй половине дня, начнется понижение давления. Антициклон начнет постепенно отступать, и показатели столбика термометра будут подбираться к нулевой отметке, а в четверг — от минус 2 до плюс 2 градусов. Ночные температуры тоже повысятся, они будут в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов. Точно такой же температурный фон и дальше в течение недели", — сообщил он.
Показатели температуры в пятницу и субботу уже будут выше нормы на 2-3 градуса. В пятницу прогнозируется 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, а в субботу — 1 градус мороза — 4 градуса тепла.
По словам Вильфанда, существенных осадков в этот период не ожидается. Однако небольшой снег все-таки прогнозируется в столице с пятницы. "Он не покроет землю надежно, да и на лыжах кататься не придется", — отметил метеоролог.
По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник москвичей ожидает ясная погода. Атмосферное давление будет повышенными — 759-754 мм. рт. ст. Температура днем в понедельник будет в районе 5-3 градусов мороза, во вторник — 4-2 градусов мороза.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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