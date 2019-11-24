Погода в России: Синоптики рассказали о последствиях «арктического вторжения» на европейскую часть России

Синоптики в воскресенье рассказали о последствиях "сухого" арктического вторжения на европейскую часть России . По словам специалистов, из-за данного явления температура воздуха резко понизилась.

Метеорологи отметили, что пришедшие заморозки угрожают растениям и другим посадкам на участках людей. Особенно они опасны из-за отсутствия снежного покрова. Специалисты рекомендуют гражданам укрывать растения еловыми ветками или специальным материалом.

В результате арктического вторжения температурный режим на европейской части страны почти на четыре градуса ниже нормы.