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Погода в России: Синоптики рассказали о последствиях «арктического вторжения» на европейскую часть России 

Аргументы Недели 39 минут назад
Синоптики рассказали о последствиях «арктического вторжения»
Фото: Аргументы Недели
Синоптики в воскресенье рассказали о последствиях "сухого" арктического вторжения на европейскую часть России. По словам специалистов, из-за данного явления температура воздуха резко понизилась.
Метеорологи отметили, что пришедшие заморозки угрожают растениям и другим посадкам на участках людей. Особенно они опасны из-за отсутствия снежного покрова. Специалисты рекомендуют гражданам укрывать растения еловыми ветками или специальным материалом.
В результате арктического вторжения температурный режим на европейской части страны почти на четыре градуса ниже нормы.
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Теги:
Погода , Общество
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