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Армия

Врач рассказал, чем опасна «марсианская» погода в Москве 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Названа опасность «марсианской» погоды для россиян
Фото: РИА Новости
Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная погода.
Ранее синоптики сообщали о похолодании в столичном регионе. При этом на небе будет ясно, а в воздухе окажется много пыли. Такое сочетание ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал "марсианской погодой".
Болибок заметил, что такая погода опасна для аллергиков, и подчеркнул, что реакцию у больных может вызвать не пыль, а споры плесени из гниющей травы.
"Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух", — приводит агентство РИАМО слова иммунолога.
Чтобы избежать осложнений, больным в этот период следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям лечащих врачей и вовремя принимать назначенные лекарства, добавил врач.
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Теги:
Погода , Общество , Евгений Тишковец , РИАМО , Москва
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