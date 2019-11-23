Названа опасность «марсианской» погоды для россиян

Врач рассказал, чем опасна «марсианская» погода в Москве

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная погода.

Ранее синоптики сообщали о похолодании в столичном регионе. При этом на небе будет ясно, а в воздухе окажется много пыли. Такое сочетание ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал "марсианской погодой".

Болибок заметил, что такая погода опасна для аллергиков, и подчеркнул, что реакцию у больных может вызвать не пыль, а споры плесени из гниющей травы.

"Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух", — приводит агентство РИАМО слова иммунолога.

Чтобы избежать осложнений, больным в этот период следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям лечащих врачей и вовремя принимать назначенные лекарства, добавил врач.