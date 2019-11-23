Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Делает совершенно правильно": Быков похвалил Путина
"Делает совершенно правильно": Быков похвалил Путина
Общество
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
Шоу-бизнес
США испугались последствий войны с Китаем
США испугались последствий войны с Китаем
В мире
Малахову рассказали о запертых на 11 лет матерью детях
Малахову рассказали о запертых на 11 лет матерью детях
Общество

В Москве обновлён третий морозный рекорд осени 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Осень в столице обновила третий морозный рекорд
Фото: РИА Новости
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени. Таким образом, мороз третий раз подряд обновил минимум осенней температуры.
Как сообщили в метеобюро Москвы, температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 11 градусов.
Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года, — сообщил источник «Интерфакса».
Самое холодное 23 ноября в истории метеонаблюдений было в 1902 году, когда столбики термометров опустились до минус 19,2 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «настоящего» снега в столичном регионе можно пока не ждать. По его словам, его некое подобие можно будет наблюдать в Москве лишь в конце ноября. Погода будет холодной, но солнечной. Лишь 27-го числа небо начнёт затягиваться облаками, а в следующие пару дней возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, писал News.ru.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
News.ru: последние новости
Метеорологи «отложили» снег в Москве на декабрь Метеорологи «отложили» снег в Москве на декабрь Названы регионы РФ с тёплой погодой в декабре Названы регионы РФ с тёплой погодой в декабре Алжир и Марокко завалило снегом Алжир и Марокко завалило снегом 
Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина
«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина 21
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака 12
США испугались последствий войны с Китаем
США испугались последствий войны с Китаем 23
Малахову рассказали о запертых на 11 лет матерью детях
Малахову рассказали о запертых на 11 лет матерью детях 1
В Колумбии возле участка полиции взорвали грузовик
В Колумбии возле участка полиции взорвали грузовик
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Экология
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение