Осень в столице обновила третий морозный рекорд

В Москве обновлён третий морозный рекорд осени

Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени. Таким образом, мороз третий раз подряд обновил минимум осенней температуры.

Как сообщили в метеобюро Москвы, температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 11 градусов.

Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года, — сообщил источник «Интерфакса».

Самое холодное 23 ноября в истории метеонаблюдений было в 1902 году, когда столбики термометров опустились до минус 19,2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «настоящего» снега в столичном регионе можно пока не ждать. По его словам, его некое подобие можно будет наблюдать в Москве лишь в конце ноября. Погода будет холодной, но солнечной. Лишь 27-го числа небо начнёт затягиваться облаками, а в следующие пару дней возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, писал News.ru.