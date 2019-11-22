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Синоптики рассказали, когда ждать «настоящего снега» 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Россиянам рассказали, когда ждать «настоящего снега»
Фото: РИА Новости
В Гидрометцентре связывают отсутствие осадков с высоким давлением.
Солнечная погода в столичном регионе, по прогнозам метеорологов, сохранится до вторника. В среду начнут появляться облака, а в четверг и пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Отсутствие осадков до середины следующей недели метеоролог объяснил высоким давлением.
Выпавший мокрый снег, скорее всего, не растает, потому что будет сохраняться морозная погода. Но «настоящего снега», как считают синоптики, стоит подождать.
Также Вильфанд предупредил, что ночь с пятницы на субботу будет морозной — температура опустится до 10 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 4 до 2 градусов мороза.
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Теги:
Погода , Общество , Роман Вильфанд
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