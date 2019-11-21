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Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы 

Lenta.ru 58 минут назад
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Фото: Lenta.ru
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим. Несмотря на то, что температура воздуха упала ниже климатической нормы, до конца ноября россиян еще ожидает потепление. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».
Синоптики отмечают, что на фоне «арктического вторжения» сухой и холодный воздух «вытеснил» теплый и влажный, в результате чего в регионе установилось высокое атмосферное давление (770–772 миллиметра ртутного столба) и небольшой мороз. Такая погода может сохраниться до вторника, 26 ноября.
«Арктический антициклон продолжит определять ясное небо, сухие дороги», — говорится в сообщении. Температура воздуха упала на 2-4 градуса ниже климатической нормы: ночью в регионе возможно похолодание до минус 12 градусов, днем — до минус четырех.
«Затем в атмосфере восстановится западный перенос. Влажный и теплый атлантический воздух принесет осадки и потепление. По предварительным расчетам, ноябрь завершится «в плюсах»», — сообщают синоптики.
Ранее в главном управлении МЧС и центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о похолодании и гололедице в Центральном федеральном округе России. Так, сообщалось, что в Орловской области среднесуточная температура понизится на 4–6 градусов; в Калужской и Костромской областях в ночь на четверг ожидается дождь, после чего «немного подморозит» — днем до минус трех, ночью до минус девяти.
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Теги:
Погода , МЧС
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