Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Россиян предупредили о похолодании и гололедице 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян предупредили о гололедице
Фото: РИА Новости
В регионах Центрального федерального округа России распространили предупреждения о гололедице и снижении дневных температур. Сообщение распространили ГУ МЧС и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает ТАСС.
Так, в Орловской области среднесуточная температура понизится на 4-6 градусов, в Калужской и Костромской областях в ночь на четверг ожидается дождь, после чего «немного подморозит» — днем до минус 3, ночью до минус 9.
В Смоленской области из-за резкого похолодания возможна гололедица на дорогах. Температура ночью от минус 4 до минус 7 градусов. В Тверской области прогнозируется небольшой гололед и мокрый снег, температура в ночь на 21 ноября может понизиться до минус 7 градусов, в ночь на 22 ноября — до минус девяти. Днем ожидается около минус 4 градусов.
Жителям Белгородской области посоветовали соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от минус 1 до плюс 4 градусов. В ближайшие два дня в регионе ожидается до минус 10 градусов ночью. Такая же ночная температура ожидается в Воронежской, Тульской и Ярославской областях. Днем прогнозируют потепление до минус 5.
В Брянской области сохраняется вероятность образования гололедицы в ближайшие сутки — в среду там возможны небольшие дожди, а в ночь на 21 ноября похолодает до минус 5 градусов. В Ивановской, Курской и Тамбовской областях похолодает до минус 7-8 градусов, днем потеплеет до минус 3-4 градусов, осадков не ожидается. В Липецкой области до минус 10 градусов ночью, до минус 5 градусов днем, также без осадков.
Ранее сообщалось, что в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края в декабре температура воздуха ожидается выше нормы. Теплая погода также ждет жителей Москвы и Подмосковья — несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Комментарии 
Теги:
Погода , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Орловская Область , Смоленская Область , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 12
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 298
Россия показала испытания «Бога войны»
Россия показала испытания «Бога войны» 1
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 478
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 33
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение